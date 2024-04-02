Білорусь готується до війни: гучна заява Лукашенка

Друг Путіна відрізняється дивними висловлюваннями

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня зробив гучну заяву. Білорусь розпочинає підготовку до війни.

Про це Лукашенко заявив під час робочої поїздки до Гродно. Його слова цитує державна агенція БелТА.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", — сказав Лукашенко.

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