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Втеча з Шоушенкашвілі: грузинська свинка Пепа дивовижним чином врятувалася від смерті від руки м'ясника (відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Свиня
Свиня. Фото Pixabay

Ця подія нагадує, що навіть невеликий акт доброти може кардинально змінити долю живої істоти

У Грузії врятували свиню, яку готували до забою. Тварина виглядала з вікна, ніби насолоджувалася миттю та подарованою свободою, що розчулило багатьох у соцмережах.

Цей допис розмістили в Х. Автор додав: "Тепер вона насолоджується життям".

За короткий час вдалося зібрати 48 тисяч рублів — фермер погодився передати свиню. Зараз вона перебуває в безпеці в приватному будинку, де про неї піклуються.

Після порятунку з’явилося відео, на якому тварина ловить мокрий весняний сніг. Ці кадри швидко стали популярними — їх переглянули понад 156 тисяч разів.

Люди в соцмережах зворушені, адже тварина тепер має шанс на нове життя. "Любов до прекрасного врятувала життя", — написав користувач. І справді, ця подія нагадує, що навіть невеликий акт доброти може кардинально змінити долю живої істоти.

Історія показує, наскільки важливо не залишатися байдужими і допомагати тим, хто цього потребує, незалежно від того, чи це людина, чи тварина. Свиня тепер має другий шанс — жити у безпечних умовах і насолоджуватися кожним моментом життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві, в одному з житлових дворів, помітили незвичайну картину: дівчина прогулювалася на повідку не з собакою чи котом, а з чорною свинею.

Теги:
#Грузія #Соцмережі #Свиня