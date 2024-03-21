Рейди були плідними: названо втрати РФ внаслідок операцій РДК та Легіону "Свобода Росії"

37 окупантів взято у полон бійцями

Внаслідок рейдів РДК, "Сибірського Батальйону" та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Курській та Бєлгородській областях РФ втратила понад 1500 окупантів вбитими та пораненими. Щодо техніки, то 171 бойову одиницю пошкоджено або знищено добровольцями.

Про це розповіли спікери на пресконференції російських добровольчих формувань. За словами представника ЛСР Олексія Барановського, за час операції їм вдалось звільнити від путінського режиму два населених пункти.

Підсумовуючи втрати РФ через рейди, спікер назвав наступні цифри:

651 безповоротні втрати;

980 санітарні (тобто поранені);

37 взято у полон;

121 одиниця техніки знищена;

50 одиниць техніки виведено з ладу.

Але, попри це, путінський режим також відповідав на вогонь добровольців. Росія завдала 323 удари КАБами, вони уразили територію Бєлгородської та Курської областей

"Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де очікувалася атака РФ", — сказав Барановський.

Нагадаємо, що під час конференції спікери також заявили, що ранкова атака 21 березня на Бєлгород була відповіддю на удар Москви по Києву. Окрім цього, було названо кінцеву мету операції добровольців в Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії вже з’являються свої "Бахмути" та "Авдіївки", адже ЗС РФ стерли з лиця землі Козинку.