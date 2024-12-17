Ліквідований під час вибуху в Москві генерал лякав росіян "бойовими комарами" США (відео)

Загинув він зовсім з іншої причини

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кірілов, який разом зі своїм водієм загинув під час вибуху саморобного вибухового пристрою у Москві рано вранці 17 грудня, раніше розповідав про "бойових комарів". Їх нібито розробили у США, щоб переносити небезпечні інфекції.

У 2022 та 2023 роках Кірілов заявляв про "куровані США" біолабораторії в Україні, в яких "американські замовники" нібито збиралися зробити комарів переносниками жовтої лихоманки, а також лихоманок Денге та Зіка (небезпечні інфекційні захворювання). Пізніше він залякував росіян, цілком серйозно стверджуючи, що нібито комарі-переносники вірусів перебувають на високому технічному рівні готовності до застосування проти російської армії.

Нагадаємо невдовзі після шостої години ранку 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух саме в той момент, коли Кірілов та його водій вийшли з будинку, вони загинули на місці. За попередніми даними, вибуховий пристрій було закріплено на електросамокаті, що стояв поруч.

Як повідомляв "Телеграф", лише за день до загибелі Кірілова, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру. Встановлено, що саме він відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів за наказом Кірілова.