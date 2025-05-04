Росіян привітали з 9 травня курйозним плакатом - він встиг потрапити на фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Росіяни обурилися помилкою і пізніше банер зняли
У Росії напередодні 9 травня стартував традиційний сезон "побєдобєсія". Місцева влада так поспішає догодити Путіну, що не помічає, як потрапляє в курйозні ситуації.
Так, наприклад, сталося у Московській області. Про це пише російське видання Astra.
У місті Руза поблизу стадіону "Урожай" до 9 травня вивісили плакат із привітанням для місцевих жителів. На ньому була зображена Зоя Космодем’янська (перша жінка, нагороджена званням Героя Радянського Союзу під час Другої світової війни).
А поряд з нею підпис: "Гордимся! Великая Попеда".
Росіяни обурилися помилкою і пізніше банер зняли, а місцева влада вибачилася.
"Цей банер демонтований і буде перероблений організацією, яка здійснює роботи за контрактом на виготовлення та постачання друкованої продукції. Пробачимо вибачення за доставлені незручності!", — повідомили в місцевому чаті співробітники МЦУР Рузького муніципального округу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що після відповіді Зеленського у Кремлі поспішили зробити анонс на 9 травня.