Росіян привітали з 9 травня курйозним плакатом - він встиг потрапити на фото

Росіяни обурилися помилкою і пізніше банер зняли

У Росії напередодні 9 травня стартував традиційний сезон "побєдобєсія". Місцева влада так поспішає догодити Путіну, що не помічає, як потрапляє в курйозні ситуації.

Так, наприклад, сталося у Московській області. Про це пише російське видання Astra.

У місті Руза поблизу стадіону "Урожай" до 9 травня вивісили плакат із привітанням для місцевих жителів. На ньому була зображена Зоя Космодем’янська (перша жінка, нагороджена званням Героя Радянського Союзу під час Другої світової війни).

А поряд з нею підпис: "Гордимся! Великая Попеда".

Росіяни обурилися помилкою і пізніше банер зняли, а місцева влада вибачилася.

"Цей банер демонтований і буде перероблений організацією, яка здійснює роботи за контрактом на виготовлення та постачання друкованої продукції. Пробачимо вибачення за доставлені незручності!", — повідомили в місцевому чаті співробітники МЦУР Рузького муніципального округу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що після відповіді Зеленського у Кремлі поспішили зробити анонс на 9 травня.