"Скрєпненько": труп у голові пам’ятника "Батьківщини-матері" в Росії породив меми

Інтернет-спільнота відгукнулася бурхливою реакцією

Нещодавно мережею пройшлася новина про виявлення трупа ректора Московської державної академії фізичної культури прямо в голові монумента "Батьківщина-мати" на Мамаєвому кургані у Волгограді. Тим часом користувачі соціальних мереж вже заполонили різні пабліки мемами з цього приводу.

"Телеграф" зібрав різні жарти, пости, коментарі та меми у мережі. Інтернет-користувачі не залишили поза увагою символічне значення місця події.

Спочатку припускали, що ректор міг оступитися і впасти, проте пізніше з’ясувалося, що причиною смерті став серцевий напад.

Реакція соцмереж

"Що в них у головах коїться?" — запитують у мережі, говорячи про росіян. Крім цього, інші користувачі знайшли й інші приводи пожартувати над ситуацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії жінка на смерть подавилася млинцями під час масляного чемпіонату. Вона брала участь у поїданні млинців на швидкість у Красноярському краї. Жінці допомагали медики, які були гостями свята. Вони намагалися прочистити дихальні шляхи, але не вдалося. Пропагандистські паблики зазначають, що жінці було 36 років.