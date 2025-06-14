Дійде до цькування дітей: які імена в Росії стали популярними після гучного серіалу

Наразі залишається відкритим питання: чи зупиниться ця хвиля, чи росіяни знайдуть ще екстравагантніші варіанти

У Росії нова хвиля іменних експериментів: фанати популярного серіалу "Слово пацана" почали називати своїх дітей іменами героїв. Часом, настільки екзотичними, що ситуація виглядає як справжній курйоз.

"Телеграф" навів приклади імен, якими називали малюків під впливом культового серіалу.

Якщо Марат, Айгуль чи Ільдар ще можна пояснити історичною традицією, то ім’я Чушпан стало несподіваним "хітом" цієї хвилі.

Марат — це татарське ім’я, що означає "прагнення" або "бажання" (похідне від турецького Мурат). Айгуль — "місячна квітка" з тюрко-перськими коренями, а Ільдар — ім’я, що в різних традиціях означає або "полум’яний воїн", або "сонячний дар". З такими іменами все більш-менш зрозуміло — вони красиві, символічні, з багатою історією.

Але ось із Чушпаном вийшов справжній курйоз. Це слово взагалі не є іменем. У російському сленгу воно використовується як образливе позначення людини з неадекватною чи грубою поведінкою. Попри це, у Казані вже офіційно зареєстрували дитину з цим іменем. Очевидно, прихильники серіалу вирішили перетворити навіть саркастичне слово у "мем-ім’я".

Відтак, мода на імена з серіалу "Слово пацана" лише набирає обертів. Наразі залишається відкритим питання: чи зупиниться ця хвиля на Чушпані, чи росіяни знайдуть ще екстравагантніші варіанти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2017 році в Росії заборонили давати дітям імена у вигляді цифр, звань чи нецензурних слів. У чому причина такого рішення? Ми звернулися до штучного інтелекту Grok, який навів кілька можливих пояснень.