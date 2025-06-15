Вона розташована поблизу Британського посольства

У центрі столиці є вулиця Зеленська. Вона пролягає від Софійської набережної у бік Болотної площі.

Про це свідчить карта Google. Вуличка настільки мала, що про неї немає ніякої інформації.

На карті видно, що Зеленська виходить на Софійську набережну. Від Кремля її відокремлюють лише річка Москва та Кремлівська набережна, на якій і розташована резиденція російського президента.

Найближчою вежею Кремля до Зеленської є Тайницька вежа. Вона розташована праворуч від виходу вулиці на Софійську набережну. Зліва, але на більшій відстані, знаходиться Благовіщенська вежа.

Примітно, що неподалік вулиці Зеленської також знаходиться посольство Великобританії.

Сама вуличка, мабуть, складається з кількох будинків. Від Софійської набережної вона йде у бік Болотної площі, де у 2012 році проходили знамениті протестні акції. Однак дуже скоро вона загинається гачком у бік Фалєєвського провулка і закінчується.

Варто зазначити, що у Москві є також вулиця Академіка Зелінського, розташована між вулицями Косигіна та Вавілова в Гагаринському районі. Її названо на честь хіміка-органіка Миколи Зелінського, який створив вугільний протигаз.

Нагадаємо, літо 2025 року почалося з дощів не тільки в Україні, а й у Росії. Наприклад, Москва після сильних дощів буквально "попливла".