Садити за кражу лаптєй та балалайок: "традиційні цінності" росіян висміяли в мемі

У Росії заборонять дорослим думати самостійно?

В Росії триває Петербурзький міжнародний форум, який окрім платформи для появи різного штибу дійових осіб російського політикуму, став справжнім майданчиком "духовних ініціатив". Від появи президента РФ Володимир Путіна в мультику "Простоквашино" перейшли до кримінальної відповідальності за "крадіжку традиційних цінностей".

В Україні таку заяву не могли оминути і вже з цього посміялись. Що ж саме може стати російською традиційною цінністю: щі, балалайка, матрьошка чи лапті?

Мем про російські традиційні цінності

В коментарях рекомендували додати до переліку ватнік, ушанку, снохачество, кокошніки та скульптури з фекалій. Такі регулярно робив скульптор з Якутії.

Що ж до ініціативи — то вона цілком реальна. Голова комітету з питань захисту традиційних цінностей науково-експертної ради при Раді Безпеки РФ та заступник керівника Федерального медико-біологічного агентства РФ Микола Лішин заявив, якщо медіа впливають на ваш світогляд і змінюють його — це крадіжка.

"Я вважав, що багато дітей — це добре. Мені показали по телевізору, що не дуже. У мене вкрали цінність. Я повинен подзвонити і сказати: ось ці люди крадуть у мене духовно-нравственну цінність", — заявив Лішин.

Абсурдна антиутопія на цьому не скінчилась. Іншим фронтом наступу Лішина стали фільми, які "розбещують" глядача після 18 років. За логікою російського чиновника, кінематограф має транслювати "правильні установки" і після повноліття, бо людина "формується все життя" і показувати "гріховні" фільми повнолітнім не можна.

Щоб точно знати, що є духовною цінністю Росії, а що ні, на тому ж форумі голова фінансово-господарського управління Московського патріархату митрополит Володимирський і Суздальський Никандр (Пілішин) запропонував розміщувати перелік на шкільних зошитах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росію під заборону можуть потрапити фільми, в яких є герої, що не хочуть мати дітей. Серед них може бути навіть серія фільмів про Гаррі Поттера.