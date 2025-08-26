Там близько 700 дворів

У Росії є село з назвою Залужне — ніби на честь колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного. Звичайно, насправді походження назви села не має нічого спільного з нашим ексголовкомом.

Вважається, що село у Ліскінському районі Воронезької області отримало таку назву, бо було утворено переселенцями з м. Серпухів Московської губернії та села Лужки. Втім, за історичними даними, перші будинки у Залужному поставили ще у 1750-ті роки жителі сусіднього села Ліски.

Від Залужного воно відокремлене річкою Ліскою. Друга версія виникнення назви села — за місцем розташування Залужного (від села Лиски воно розташоване "за лугом"). За випадковим співзвуччям назви Залужне та Лужки виникло неправильне пояснення найменування.

Церква у Залужному

Зараз у селі понад 700 дворів. Є середня школа, будинок культури, медпункт, аптека, магазини, ринок та ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт).

Село досить велике

Школа у Залужному

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Європі є село, яке обожнює главу Росії Володимира Путіна. Ще у 2016 році у Сербії вирішили перейменувати населений пункт на честь диктатора.