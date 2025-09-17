Підтримка Путіна та конфузи в прямому ефірі: що відомо про російську фігуристку Загітову

Загітова виступала в окупованому Криму, за що потрапила до бази "Миротворця"

Аліна Загітова — російська фігуристка та олімпійська чемпіонка в одиночному катанні. Вона підтримує війну Росії проти України та є прихильницею глави Кремля Володимира Путіна.

"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність Загітової, і в які скандали вона потрапляла.

Що відомо про Аліну Загітову

Загітова народилася у 2002 році в Іжевську. Вона почала займатися фігурним катанням у 4 роки. Аліна 7 разів кидала це заняття, але постійно поверталась. У 2016 році вона дебютувала на чемпіонаті Росії, де потрапила до десятки найкращих.

Невдовзі Загітова вперше виступила на юніорському Гран-прі у Франції, де отримала перше місце. У тому ж 2016 році фігуристка встановила 3 світові рекорди в юніорських змаганнях: у короткій програмі (70,92), довільній програмі (136,51) і за загальною сумою балів (207,43).

Загітова на юніорському Гран-прі у Франції, фото Getty Images

У 2017 році Загітова перемогла на чемпіонаті Росії серед юніорів. Згодом вона поїхала на Європейський юнацький олімпійський фестиваль до Туреччини, на якому посіла перше місце. У тому ж році росіянка виграла Гран-прі з фігурного катання в японському місті Нагої. Невдовзі вона стала чемпіонкою Росії.

Загітова в 2017 році, фото Getty Images

У 2018 році Загітова здобула перемогу на чемпіонаті Європи в Москві. У 15 років Аліна виграла "золото" на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані у Південній Кореї. У 2019 році росіянка перемогла на чемпіонаті світу в Сайтамі.

Загітова на чемпіонаті Європи в Москві, фото Getty Images

Після закінчення школи Загітова вступила на факультет журналістики в Російську академію народного господарства та державної служби при Президенті РФ. У 2020 році її запросили вести телепрограму "Льодовиковий період" з Олексієм Ягудіним.

Одного разу росіянка осоромилася під час ведення влогу на турнірі в Омську. Під час прокату 16-річної фігуристки Дар’ї Садкової Загітова сказала, що у неї стався "пердечний сриступ". Також під час радіоефіру фігуристка забула, як називалася її дипломна робота. На запитання ведучого вона відповіла, що "добре називається".

Аліна Загітова підтримує Путіна

У 2018 році Загітова брала участь у концерті-мітингу на підтримку тодішнього кандидата в президенти Росії Володимира Путіна. Хоча фігуристка була тоді неповнолітньою, тому не мала права агітувати, відповідно до виборчого законодавства РФ.

У 2021 році Загітову внесли до бази "Миротворця" за участь у фестивалі в окупованому росіянами Криму. У 2024 році Загітова знову підтримала Путіна, коли він заявив про рішення взяти участь у виборах президента.

Володимир Володимирович завжди підтримував спорт, і тому зі свого боку я теж підтримую його. Я можу сказати, що спорт при ньому дуже сильно розвивається, тому оцінюю його високо. Аліна Загітова

Загітова і Путін, фото Getty Images

У 2024 році Загітова подала заявку на президентський грант на проведення льодового шоу "Червоні вітрила" у Санкт-Петербурзі. Йшлося про суму у понад 74 мільйони рублів. Однак їй відмовили у наданні гранту.

Загітова у 2024 році на фестивалі з фігурного катання, фото Getty Images

У 2025 році фігуристка взяла участь у пропагандистському заході, який проводила організація "Здоровое Отечество". Вони допомагали викрадати українських дітей з окупованих територій.

