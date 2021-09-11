Наймасштабніший теракт в історії: 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку загинули тисячі мирних людей (відео)

В результаті масштабного теракту загинули 2977 мирних громадян.

Двадцять чотири роки тому, 11 вересня 2001-го, в Сполучених Штатах Америки стався найжорстокіший теракт в історії. 19 членів мережі "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки, два з яких направили на вежі Всесвітнього торгового центру, які тоді були найвищими у всьому Нью-Йорку. В результаті теракту загинули майже 3 тисячі мирних громадян, ще більше ніж 6 тисяч отримали поранення. Поки все це відбувалося, глядачі могли слідкувати за подіями у прямому ефірі.

"Телеграф" зібрав підбірку відео моменту трагедії у далекому 2001 році.

Тисячі людей втратили життя в результаті теракту

Внаслідок влучання літаків у вежі спалахнула пожежа. Таким чином, люди, які знаходилися на верхніх поверхах, не могли знайти шляху порятунку і масово гинули.

Відео теракту в США 11 вересня 2001 року

Приблизно через дві години після атаки хмарочоси завалилися, забравши життя тисяч людей.

Організатори теракту також загинули

Що стосується інших двох літаків, то третій направили у будівлю Пентагону у Вашингтоні. Четвертий же — упав у штаті Пенсильванія в полі, адже люди, які знаходилися в ньому, почали чинити опір.

Теракт вважається наймасштабнішим в історії

Загальна кількість загиблих громадян США становить 2977 осіб, серед яких — 12 українців. До переліку жертв входять люди, котрі були у вежах-близнюках, пасажири та члени екіпажу захоплених літаків, рятувальники і пожежники. 19 терористів-смертників також загинули внаслідок власних дій.

