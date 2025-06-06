Трамп vs Маск: українці кепкують із сварки між американськими лідерами (меми)
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І навіть Володимир Зеленський не залишився поза увагою мем-мейкерів
Те, що ще вчора виглядало як стратегічне партнерство, сьогодні перетворилося на видовищну публічну сварку. Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск посварилися через суперечливий бюджетний законопроєкт, і тепер їхнє протистояння коментують не лише аналітики, а й користувачі в мережі.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найцікавіші жарти.
Один з найпопулярніших мемів — це фото з Трампом і Маском у фотошопі, підписаний фразою: "Nah, my ex is crazy fr" (укр. "Ні, мій колишній справді божевільний"). Образно натякає на те, що їхній політичний "роман" закінчився токсичною драмою, яку тепер усі обговорюють.
А це — знайома українцям "ОПЗЖ" у новому стилі:
Наступний жарт про жабу й гадюку, що символізує безперспективну ворожнечу, став своєрідним символом цієї політичної трагедії в стилі сатири. Українці саме так уявляють переговори між двома лідерами думок.
Наступне карикатурне фото зображає американців за столом, які грають у карти. Ця ситуація обігрує слова Трампа про "козирі", які він неодноразово говорив у контексті завершення війни в Україні.
Користувачі кепкують з того, що президент України Володимир Зеленський міг би стати посередником у "примиренні" між двома американськими бізнесменами.
Інший популярний формат — зображення бійки горил, яку спостерігає захоплений натовп із "Сімпсонів" з попкорном. Такий мем чітко передає реакцію інтернет-спільноти на конфлікт: користувачі сприймають скандал як шоу.
На наступному фото — фейковий скриншот із соцмережі X, де показано, як обидва нібито надсилають різкі образи один одному, немов у дитячій сварці.
А ще українці глузують із офіційних заяв про те, що сторони "планують продемонструвати майстер-клас з мистецтва переговорів". На фоні агресивних постів, звинувачень у "зраді" та навіть натяків на сексуальні скандали така заява виглядає комічно.
У цьому мемі Путін зображений як один із головних учасників глобальної "гри впливу" — такий собі сильний гравець, який співпрацює з іншими впливовими фігурами, як-от Трамп.
Виходить, що колись міцне партнерство перетворилося на справжнє шоу для всієї мережі — і меми лише підтверджують, що для багатьох цей конфлікт більше схожий на смішну драму, ніж на серйозну політику.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки Трамп і Маск сваряться, українці з усмішкою спостерігають за цим, запасаючись попкорном і створюючи меми про розбиту "дружбу".