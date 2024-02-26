Передати показання лічильників води: як зробити це правильно та вчасно

На табло показуються одразу літри та кубометри — передавати потрібно тільки одні показання

Передавати показання лічильників на воду здебільшого потрібно до 28 числа кожного місяця. У деяких випадках, місцевий водоканал може змінювати ці терміни, однак не сильно. Передавати коректні показання вчасно необхідно для того, щоб були правильно сформовані рахунки для оплати.

Блог iPay нагадує — передавати потрібно не всі цифри, які є на табло лічильника. Загалом на передній панелі лічильника є 8 цифр. Коли прилад обліку тільки встановлюють — там нулі.

Цифри розділені по кольорах — перші п'ять чорним. Вони показують кількість використаних кубометрів води. Ще три — червоні. Вони показують кількість літрів.

Передавати потрібно тільки чорні цифри, які показують кількість кубометрів. Для червоних є правило "500" — якщо кількість перевищує 500 літрів, тобто пів кубометра варто округлити до одного кубометра.

Деякі водоміри мають тільки чорні цифри — тоді передаються вони всі. Також всі цифри передають, якщо їх на табло лічильника усього п'ять.

Раніше "Телеграф" нагадував, коли потрібно передавати показання лічильників електроенергії. Показання потрібно передавати, навіть якщо у квартирі ніхто не живе і вони не змінюються.