Проста інструкція, як отримати субсидію

Деяким категоріям потрібні додаткові документи для отримання субсидії

З грудня субсидії призначаються з місяця подачі заявки та до кінця опалювального періоду. Щоб долучитися до отримання допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг, документи можна подавати як особисто, так і скориставшись дистанційними способами.

Де можна подати документи на отримання субсидії:

особисто завітавши до відділення Пенсійного фонду,

особисто в Центрі надання адміністративних послуг,

звернувшись до уповноваженого в виконкомі територіальної ради,

поштою на адресу Пенсійного фонду,

онлайн подача через портал "Дія",

онлайн подача через вебпортал Пенсійного фонду,

звернення до ПФУ через додаток для смартфона.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Паспорт (при подачі документів особисто його треба мати з собою).

Заява, в якій вказуються основні дані про домогосподарство та його мешканців.

Декларація про доходи та витрати.

Додаткові документи:

довідки про доходи, якщо про ці доходи невідомо Пенсійному фонду (серед прикладів — студентські стипендії),

копія договору про реструктуризацію боргу за комунальні послуги, якщо такий був,

копія договору про оренду житла, який має бути дійсний на момент подачі документів (кінцева дата дії договору впливає на тривалість призначеної субсидії),

довідка ВПО для переміщених осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшилась сума одноразової витрати, яка не скасовує права на отримання субсидії. Якщо ж ця витрата — придбання генератора, одноразово можна витратити 150 тисяч грн.