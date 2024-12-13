Проста інструкція, як отримати субсидію
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Деяким категоріям потрібні додаткові документи для отримання субсидії
З грудня субсидії призначаються з місяця подачі заявки та до кінця опалювального періоду. Щоб долучитися до отримання допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг, документи можна подавати як особисто, так і скориставшись дистанційними способами.
Де можна подати документи на отримання субсидії:
- особисто завітавши до відділення Пенсійного фонду,
- особисто в Центрі надання адміністративних послуг,
- звернувшись до уповноваженого в виконкомі територіальної ради,
- поштою на адресу Пенсійного фонду,
- онлайн подача через портал "Дія",
- онлайн подача через вебпортал Пенсійного фонду,
- звернення до ПФУ через додаток для смартфона.
Які документи потрібні для оформлення субсидії
- Паспорт (при подачі документів особисто його треба мати з собою).
- Заява, в якій вказуються основні дані про домогосподарство та його мешканців.
- Декларація про доходи та витрати.
Додаткові документи:
- довідки про доходи, якщо про ці доходи невідомо Пенсійному фонду (серед прикладів — студентські стипендії),
- копія договору про реструктуризацію боргу за комунальні послуги, якщо такий був,
- копія договору про оренду житла, який має бути дійсний на момент подачі документів (кінцева дата дії договору впливає на тривалість призначеної субсидії),
- довідка ВПО для переміщених осіб.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшилась сума одноразової витрати, яка не скасовує права на отримання субсидії. Якщо ж ця витрата — придбання генератора, одноразово можна витратити 150 тисяч грн.