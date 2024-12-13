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Проста інструкція, як отримати субсидію

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Більші витрати на комуналку і нижчі доходи - зростає сума субсидії Новина оновлена 13 грудня 2024, 10:34
Більші витрати на комуналку і нижчі доходи - зростає сума субсидії. Фото pixabay.com

Деяким категоріям потрібні додаткові документи для отримання субсидії

З грудня субсидії призначаються з місяця подачі заявки та до кінця опалювального періоду. Щоб долучитися до отримання допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг, документи можна подавати як особисто, так і скориставшись дистанційними способами.

Де можна подати документи на отримання субсидії:

  • особисто завітавши до відділення Пенсійного фонду,
  • особисто в Центрі надання адміністративних послуг,
  • звернувшись до уповноваженого в виконкомі територіальної ради,
  • поштою на адресу Пенсійного фонду,
  • онлайн подача через портал "Дія",
  • онлайн подача через вебпортал Пенсійного фонду,
  • звернення до ПФУ через додаток для смартфона.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

  • Паспорт (при подачі документів особисто його треба мати з собою).
  • Заява, в якій вказуються основні дані про домогосподарство та його мешканців.
  • Декларація про доходи та витрати.

Додаткові документи:

  • довідки про доходи, якщо про ці доходи невідомо Пенсійному фонду (серед прикладів — студентські стипендії),
  • копія договору про реструктуризацію боргу за комунальні послуги, якщо такий був,
  • копія договору про оренду житла, який має бути дійсний на момент подачі документів (кінцева дата дії договору впливає на тривалість призначеної субсидії),
  • довідка ВПО для переміщених осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшилась сума одноразової витрати, яка не скасовує права на отримання субсидії. Якщо ж ця витрата — придбання генератора, одноразово можна витратити 150 тисяч грн.

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