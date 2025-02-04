Чому в радянських жінок не було целюліту? Розкриваємо секрети

Про целюліт в СРСР стало відомо лише наприкінці 80-х років

Сучасні жінки витрачають чимало часу та коштів на боротьбу з целюлітом, тоді як у радянські часи цієї проблеми взагалі не існувало. Відсутність "апельсинової кірки" у жінок СРСР пояснюється особливостями тогочасного способу життя та харчування.

Більшість дівчат навіть не підозрювали про існування такого косметичного недоліку до кінця 1980-х років. "Телеграф" з'ясував, чому целюліт оминав радянських жінок та коли ця проблема з'явилася на теренах СРСР.

Медики визначають целюліт як запальний процес у підшкірно-жировій клітковині, що виникає через активну дію бактерій. На його появу впливають різноманітні чинники, зокрема спадковість, проблеми з щитоподібною залозою та неправильне харчування. Більшість лікарів вважають целюліт не хворобою, а косметичною особливістю.

Історія боротьби з целюлітом почалася з Ніколь Ронсар, яка шукала модель з ідеальною шкірою для обкладинки журналу. Помітивши, що майже всі жінки мають так звану "апельсинову кірку", вона вирішила використати цю ситуацію. Ронсар написала книгу про методи боротьби з целюлітом та відкрила мережу косметичних салонів.

До Радянського Союзу інформація про целюліт потрапила лише наприкінці 80-х років. Саме тоді в аптеках з'явилися перші антицелюлітні креми та мазі. Радянські жінки не надто переймалися цією проблемою, адже не вважали наявність целюліту чимось серйозним.

Відсутність целюліту в радянських жінок пояснювалася кількома факторами. У ті часи не було поширене використання гормональних препаратів з високим вмістом естрогену, який провокує появу целюліту. Фастфуд та шкідлива їжа також були відсутні в раціоні. Крім того, спосіб життя передбачав постійну фізичну активність.

Важливу роль відігравало й ставлення до тіла. Радянські жінки носили закриті купальники та оголювалися лише на пляжі. Обговорення особливостей фігури відбувалося виключно в колі найближчих людей, а публічне обговорення недоліків вважалося неприйнятним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про найнебезпечніші та найжорстокіші ігри дітей у СРСР. Радянські діти в живу грали з вогнем, ножами, палицями та сірниками.