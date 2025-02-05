"Мені потрібний твій одяг та рідкісноземельні метали": у мережі жартують про бажання США добувати ресурси України

У мережі жартують та публікують меми

Президент США Дональд Трамп зацікавився українськими рідкісноземельними металами, що змусило багатьох українців згадати, що наша країна має суттєві поклади різноманітних мінералів. А інші ж не забули про можливість пожартувати на цю тему.

Як часто буває в українському сегменті мережі, не обійшлося і без численних жартів. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, користувачі пожартували про те, що США в питанні доступу до природних ресурсів (наприклад, нафти) можуть вести дуже жорстку політику.

Інші ж зазначили, що Україна змогла знайти те "слабке місце" президента Дональда Трампа.

А треті замислилися про те, що Україна може запропонувати не лише РЗМ.

При цьому в мережі навіть почали жартувати про те, що з цього міг би вийти непоганий фільм.

Знайшлися і ті, хто зазначив, що за нинішніх умов вимагати від України ресурси в обмін на допомогу не дуже етично і не солідно.

А інші навіть запропонували допомогти американцям із їхнім видобутком.

Не виключають у мережі й те, що ця угода може увійти до українського фольклору.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав про те, чим ще Україна може зацікавити партнерів та які ресурси можна знайти на її території.