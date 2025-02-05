Від одягу до велосипеда: чому в СРСР на балконі зберігали купу мотлоху

Можна виділити дві основні причини

У Радянському Союзі через дефіцит товарів не існувало нічого непотрібного чи зайвого. Багато людей не викидали, наприклад, заношені речі, скляні банки, зламані предмети інтер’єру та інше. Як правило, все це зберігалося на балконах.

"Телеграф" розповідає про кілька причин, через які мотлох у ті часи завжди воліли зберігати саме на балконах. Що цікаво, у багатьох ця звичка перенеслася й у наші дні.

Так, ще однією причиною, через яку купи непотрібних речей лежали саме на балконі — брак місця у квартирі. Нерідко в одній квартирі мешкали одразу кілька сімей, кожна в окремій кімнаті. Тому місця в коморах та шафах могло просто не вистачати.

На балконі водночас можна було складувати все, що завгодно. Часто там зберігалися велосипеди, сани, старі іграшки, старий одяг, неробоча техніка, непотрібні предмети, старий посуд тощо.

А другою причиною можна назвати дефіцит абсолютно всього. Цей чинник також змушував людей зберігати навіть речі, які вже несправні, старі, малі тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо в СРСР у квартирах будували "таємну" кімнату.