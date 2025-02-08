Творчій молоді пропонують нестандартну роботу в Україні з гідною зарплатою

Працювати треба у жанрі підліткової романтики

Український стартап хоче запустити у нашій країні ринок коміксів і для цього шукає творчих людей. При цьому він готовий розглянути на цю посаду студентів та пенсіонерів.

Про це йдеться в описі вакансії на сайті Work.ua. Обов’язковою вимогою до претендента є наявність портфоліо з прикладами зображень.

"Ми хочемо надати молодим художникам, що хочуть спробувати себе в цій сфері, всі можливості, щоб їхня мрія стала реальною, бо саме за їхній рахунок індустрія коміксів в Україні буде зароджуватися", — йдеться в описі вакансії.

На даному етапі стартап працює лише у жанрі підліткової романтики та націлений на формат: одна книга – одна закінчена історія без продовжень. Ідею сценарію хочуть взяти у самих художників, але це не є обов’язковою умовою.

При цьому також не виключається, що художник працюватиме лише над скетчами або займатиметься фарбуванням.

Стартап пропонує оплату 250 гривень за лайн або за сторінку фарбування, або 500 гривень за сторінку повністю. Обсяг книги має бути приблизно в межах 70-85 сторінок.

Також зазначається, що бюджет стартапу обмежений, проте він може запропонувати роботу на відсоток від майбутніх продажів для авторів-початківців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти, які захоплюються комп’ютерними іграми, можуть отримати кошти за своє хобі.