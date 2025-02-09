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Можна швидко заробити добрі гроші: пенсіонерам в Україні пропонують романтичну роботу

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
На День святого Валентина в Україні пропонують вакансію Новина оновлена 09 лютого 2025, 08:50
На День святого Валентина в Україні пропонують вакансію. Фото Колаж "Телеграфу"

Роботодавці шукають не лише пенсіонера, а й студента, а також людину з інвалідністю

Наступного тижня в Україні відзначатимуть День святого Валентина: це відбудеться у п’ятницю, 14 лютого. Цього дня українцям пропонують заробити додаткові гроші.

Відповідну вакансію опубліковано на популярному сайті пошуку роботи в Україні. Йдеться про вакансію кур’єра з доставки квітів та подарунків. Для цього бажано мати власний автомобіль.

Працювати треба впродовж дня, 14 лютого.

Основні вимоги:

  • відмінне знання міста;
  • акуратний зовнішній вигляд та культурне спілкування обов’язкове.

Основні обов’язки:

  • чітке та своєчасне виконання доставки букетів та композицій за вказаною адресою.

Кандидатам пропонують зарплатню від 3500 до 5000 гривень. Зайнятість може бути як повною, так і неповною. Окрім пенсіонерів, на роботу шукають студентів та людей з інвалідністю. Тут також може працювати учасник російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що знавцям пива пропонують роботу із гідною зарплатою. Вакансію також пропонують студентам чи людям з інвалідністю.

Теги:
#Україна #Пенсіонери #Вакансії #День Святого Валентина