Зізнаватись, освідчуватись чи признатись: як правильно говорити про кохання українською

Говорити про кохання треба правильно

Українська мова має свої особливості у висловленні почуттів, особливо коли йдеться про кохання. Багато українців досі використовують некоректні мовні конструкції, запозичені з російської, такі як "зізнаватися" або "признаватися" в коханні.

Відомий український філолог Олександр Авраменко пояснює, що вирази "зізнаватися" та "признаватися" не відповідають природі української мови, коли йдеться про почуття. За його словами, "зізнаються" зазвичай на допиті або в суді, а для висловлення романтичних почуттів існує більш влучне слово.

Правильним варіантом є "освідчуватися в коханні". Важливо зауважити, що це слово пишеться з буквою "д". Водночас не слід плутати його зі словом "освічений", яке має два значення — "грамотний" та "освітлений" і пишеться без "д".

Наприклад: "Молодий поет Василь освідчився своїй коханій просто посеред міської площі, зачитавши власного вірша. Або: "Увечері парк був гарно освічений ліхтарями, створюючи романтичну атмосферу для тих, хто наважиться освідчитись у коханні під зоряним небом".

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