Мама-курка та жінка-робот. ТОП-6 дивних листівок з 8 Березня з СРСР

Без тваринних мотивів не обійшлося

Міжнародний жіночий день 8 Березня святкували і в СРСР. Проте замість звичних сучасним жінкам квітів та дрібничок дарували листівки, радянські парфуми тощо.

"Телеграф" зібрав 6 найдивніших листівок, які більше здивували б сучасну жінку, аніж порадували. Зауважимо, що 8 Березня радянська влада часто використовувала для пропаганди, заохочуючи жінок бути кращими на роботі, вдома, будь-де.

Дивні листівки з СРСР на 8 Березня

На більшості листівок зображували квіти, тварин та як діти готують подарунки мамі. Проте були і жартівливі листівки, на них малювали заклопотаних чоловіків з дітьми на руках.

До прикладу, на листівці знизу намальований чоловік у діловому костюмі з фартухом, немовлям, квітами та продуктами в руках. Концепція зрозуміла усім, проте зображено це не дуже вдало. З першого погляду картина ніби показує виписку з родильного будинку, а не 8 Березня. Та й дитина не у чоловіка на руках, а лежить зверху на ньому.

Заклопотаний чоловік зображений і на другій листівці, проте тут хлопець явно незадоволений своїм становищем. Автор зобразив бабусю, яка дивиться, як її онук миє посуд, але радості дитина не випромінює.

Ще одна листівка з цієї серії, де чоловік хоче купити додому робота, щоб жінка не втомлювалась так сильно. Виходить, що він порівняв її з роботом, який не втомлюється, і у нього навіть не виникло думки допомогти дружині своїми руками.

Тваринні мотиви використовувались у листівках доволі часто, проте тут ніби трошки перегнули. Одна справа коли білочка чи зайчик несуть букет, а інша, коли мати та жінка зображені, як курки, що отримують подарунки від курчат.

На цій листівці зображені російські традиційні казки, ніби якийсь поважний пан дарує дівчині ні то пір'я, ні то дивну квітку. На перший погляд, листівка більш-менш нормальна, але враховуючи те, що вона продавалась у часи СРСР, виглядало несучасно.

Окрім цього були листівки з відвертим пропагандистським текстом, де жінка була в образі типової комсомолки в червоному вбранні, уособлюючи трудівницю.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти дарували на 8 Березня у СРСР.