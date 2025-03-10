Світло дорожчає: скільки частині українців доведеться платити з травня
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Подорожчання на собі відчують не всі
Вже за кілька місяців частина українців сповна відчує на собі тягар тарифу на електроенергію. Для тих, хто користується електроопаленням, наразі ціна має пільгову частину — при споживанні до 2000 кВт∙год/місяць включно – 2,64 грн/кВт∙год.
Вже з 1 травня ситуація зміниться – пільгового тарифу більше не буде, вартість буде стандартною 4,32 грн/кВт∙год. Отже, витрати українців на електроенергію можуть зрости майже вдвічі.
Причина такого підвищення – те, що пільговий тариф розрахований на опалювальний період, а за його межами абоненти сплачують на загальних засадах. За даними "Телеграфа", чинний тариф 4,32 грн/кВт∙год також зафіксований урядом лише до 30 квітня. Законодавці змін не прогнозують, однак експерти наголошують: після цієї дати ціна може вирости.
Поки що в уряду немає планів підвищувати тарифи на комунальні послуги, ціна на які контролюється мораторієм. Серед них – газ та опалення.
Як раніше повідомляв "Телеграф", цей мораторій не діє на інші тарифи – обслуговування будинків, вивіз сміття, водопостачання та водовідведення. Компанії-постачальники вже підіймають тарифи залежно від регіону. Наприклад, у Києві плата за обслуговування будинків зросла вдвічі.