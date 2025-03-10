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Світло дорожчає: скільки частині українців доведеться платити з травня

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
В Україні діє єдиний тариф на електроенергію Новина оновлена 10 березня 2025, 08:38
В Україні діє єдиний тариф на електроенергію. Фото Відкриті джерела

Подорожчання на собі відчують не всі

Вже за кілька місяців частина українців сповна відчує на собі тягар тарифу на електроенергію. Для тих, хто користується електроопаленням, наразі ціна має пільгову частину — при споживанні до 2000 кВт∙год/місяць включно – 2,64 грн/кВт∙год.

Вже з 1 травня ситуація зміниться – пільгового тарифу більше не буде, вартість буде стандартною 4,32 грн/кВт∙год. Отже, витрати українців на електроенергію можуть зрости майже вдвічі.

Причина такого підвищення – те, що пільговий тариф розрахований на опалювальний період, а за його межами абоненти сплачують на загальних засадах. За даними "Телеграфа", чинний тариф 4,32 грн/кВт∙год також зафіксований урядом лише до 30 квітня. Законодавці змін не прогнозують, однак експерти наголошують: після цієї дати ціна може вирости.

Поки що в уряду немає планів підвищувати тарифи на комунальні послуги, ціна на які контролюється мораторієм. Серед них – газ та опалення.

Як раніше повідомляв "Телеграф", цей мораторій не діє на інші тарифи – обслуговування будинків, вивіз сміття, водопостачання та водовідведення. Компанії-постачальники вже підіймають тарифи залежно від регіону. Наприклад, у Києві плата за обслуговування будинків зросла вдвічі.

Теги:
#Електроенергія #Тарифи #Комунальні послуги