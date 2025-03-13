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Стане зіркою Instagram: яке імʼя принесе домашньому улюбленцю популярність

Автор
Владислава Коваль
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Автор
Клички для домашніх улюбленців
Клички для домашніх улюбленців. Фото Колаж "Телеграф"

Вибір клички може бути непростою задачею

Тварини давно почали ставати зірками соціальних мереж, а деякі домашні улюблені навіть заробляють більше за своїх власників. Вдале ім’я може допомогти вихованцю стати впізнаваним та залучити тисячі підписників у Instagram.

"Телеграф" зібрав підбірку кличок для котів та собак, які мають шанси зробити тваринку популярним у соціальних мережах. Ми проаналізували тренди та вибрали кращі варіанти, які відповідають сучасним віянням.

У 2025 році популярності серед імен для котів набирають короткі, милозвучні та незвичні клички.

Особливо часто власники пухнастих обирають клички, що пов’язані з містикою, космосом та модними трендами.

Наприклад, Місяць, Селена, Нео, Піксель, Зорро, Геліос, Луна, Оріон, Вега, Сіріус.

Таких серед трендових – клички, що відсилають до відомих кіногероїв та попкультури: Локі, Гендальф, Гізмо, Сейлор, Ванда, Йода, Фродо, Гарфілд, Чешир, Драко, Тоторо, Дедпул.

Для котів із харизматичним характером добре підходять яскраві, незвичні імена: Блискавка, Дзига, Чіп, Флеш, Тайфун, Пума, Бандит, Ніндзя, Спарк, Рей.

У випадку собак власники часто обирають імена, які звучать стильно та легко запам’ятовуються. Особливо популярними є клички з англомовними коренями: Бруно, Дейзі, Роккі, Чарлі, Моллі, Бейлі, Коко, Лакі, Сема, Мія.

Також у тренді – клички, що підкреслюють особливості характеру або породи вихованця: Вовк, Грім, Кайзер, Перчик, Барон, Аякс, Гром, Титан.

Для маленьких та активних собак добре підходять милі та короткі імена: Буба, Лулу, Міко, Пончик, Тото, Жужа, Снупі, Кекс, Пух, Чіпсі, Додо.

Зрештою, головне – щоб ім’я подобалося власнику і пасувало вихованцю. А якщо воно ще й буде унікальним та трендовим, то шансів на успіх в Instagram стане ще більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про клички для собак, які можуть зацікавити своїм значенням та японським походженням.

Теги:
#Собаки #Коти #Імена #Клички