Сніжитиме, але вжарить до +27. Жителям яких регіонів слід вдягати шуби, а яких - шорти (карта)

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Погода в Україні продовжить радувати українців теплом у суботу, 15 березня. Денна температура сягне до +27 градусів.

Про це повідомив Ігор Кібальчич. Він розповів, чого очікувати від погоди в середині першого місяця весни.

Погода в Україні 15 березня

Західним областям треба буде діставати куртки. Кібальчич пише, що вночі пройдуть помірні дощі, на Поліссі та у Карпатах з мокрим снігом. Вдень також очікується дощова погода, у Львівській області та Карпатах часом дощ переходитиме у мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+10, у Карпатах та на Поліссі близько 0; вдень температура коливатиметься в межах +2…+7 градусів тепла.

У північній частині країни упродовж доби місцями очікується невеликий дощ. Вітер вночі південно-східний із переходом вдень на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8, вдень коливатиметься від +2 на півночі Чернігівської та Київської областей до +11…+16 на півдні Київщини та Сумщини.

У центральних регіонах України протягом доби подекуди очікуються невеликі дощі. Вітер вночі південний, вдень змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11, вдень +16…+21.

Найбільше пощастить західним регіонам, адже у південних областях України та у Криму очікується переважно малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12, вдень +22…+27, на узбережжі морів +9…+14.

У східній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Харківщині місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південний / південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10, вдень +14…+19.

Прийде холодна повітряна маса арктичного походження

А ось синоптикиня Наталка Діденко пише, що цими вихідними в Україну прийде нова холодна повітряна маса арктичного походження. Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, у західних та більшості північних областей упродовж дня стовпчик термометра показуватиме +3…+9 градусів.

На решті території України в суботу ще очікується +12…+20 градусів.

"Проте в неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. А в понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію", — зазначила Діденко.

"У Києві завтра, в суботу, є ймовірність невеликого дощу, у неділю – без істотних опадів", — розповіла Наталка Діденко.

Вона додала, що в суботу у столиці поступово холоднішатиме – від +10…+12 до +5…+7 градусів. У неділю протягом дня стовпчик термометра коливатиметься близько +2…+5 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які області України засипле снігом у вихідні.