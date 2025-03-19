Крихітні свинки для дому за 15 тисяч: міфи та правда про мініпігів

Завести мініпіга – це не просто модний тренд, а велика відповідальність

Крихітні свинки, такого розміру, що наче поміщаються на долоні. Вони завоювали популярність в мережі, однак навколо них шириться чимало міфів.

"Телеграф" розбирався, що серед інформації про цих мінісвинок правда, а що — ні? Цікавою є також і ціна за незвичного квартирного улюбленця.

Почати варто з останнього. Щоб завести мініпіга потрібно викласти до 15 тисяч гривень. Варто бути обережними, поки тварина дуже маленька, вони не сильно менші за звичайних свиней і є шанс замість "міні" отримати справжнього кнура, вагою у 200 кг.

Ціни на мініпігів в Україні

Мініпіг – це декоративна тварина, яка не росте

Це — 100% міф. Хоч вони і менші за звичайну свиню, розміром з кота вони не будуть. Вага нормального мініпіга — 35-70 кг в дорослому віці при нормальному харчуванні. Висота — від 33 до 45 см в холці.

Мініпіги бруднулі та неприємно пахнуть

Це не правда. Свинки мають майже не мають запаху, дуже чистоплотні й швидко вчаться ходити в туалет у певному місці. Проте копати та валятися в чомусь — інстинкт, тож постійне бажання знайти щось смачне і високий інтелект можуть привести до підкопів у дворі або відкритих шаф та сміттєвого відра вдома.

Мінісвині схожі на собак

Частково правда. Як і собаки, мініпіги прив’язуються до господаря і навіть можуть виконувати команди. Проте на відміну від собак, вони виконують команди здебільшого за їжу, це інстинктивна поведінка. Їх варто вигулювати. Також свинки дуже емоційні та можуть впасти в депресію, якщо їх надовго залишати наодинці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що померанський шпіц — найдорожча порода собак, що зараз продається в Україні. За цуценя хочуть майже мільйон.