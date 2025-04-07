У Києві продають ексклюзивну кішку із забарвленням "блакитне золото"

Кішка такого забарвлення коштує кількадесят тисяч гривень

Британська короткошерста кішка — одна з популярних порід. В Україні найдорожчими є коти забарвлення "золота шинишила", однак ця порода має й іншій цікаві кольорові рішення.

Так, у столиці продають кішку із забарвленням "блакитне золото". "Блакитне золото" у котів — це поетична назва рідкісного забарвлення шерсті, яке поєднує теплі золотисті тони з холодним блакитним відтінком. Найчастіше цей колір у британських короткошерстих, шотландських висловухих та перських котів.

За кішку просять чимало

Це забарвлення формується завдяки поєднанню гена перетворення блакитного (Delution) кольору та золотистого (golden) тону. Волоски у котів такого забарвлення мають по кілька відтінків на кожному, через це виникає ефект мерехтіння.

Коти з таким кольором шерсті мають дуже м'який, майже пудровий вигляд — ніби їх трохи припорошили золотистим напиленням. За кішку просять 700 $, що за курсом на 7 квітня — 28 490 грн. Однак це не межа. На українських маркетплейсах можна зустріти оголошення і за 900 € кошеня. Це 40 230 грн.Котика продають в розведення із документами.

Ціна на кошеня рідкісного кольору

Раніше "Телеграф" розповідав, які три породи кішок найдорожчі в світі. В Україні вони зустрічаються не так часто, адже є похідними від диких котів.