Живі квіти і не тільки: як оригінально прикрасити паску, три незвичайні способи (фото)

Такими пасками ви точно зможете здивувати своїх гостей

Паска є головним елементом святкового столу на світле свято Великодня. Раніше її в основному прикрашали білою глазур’ю та кольоровим посипанням. Проте вже протягом багатьох років господині експериментують із дизайном цієї страви та додають цікаві елементи.

"Телеграф" розповідає, як оригінально прикрасити паску, щоб вона виглядала незвичайно та красиво. Такі дизайни легко повторити й обійдуться вони не надто дорого.

Сухофрукти та горіхи

Одним зі способів зробити вашу паску звичайною на вигляд і дуже приємною по запаху — прикрасити її сухофруктами, горіхами, бадьяном (зірочки анісу) і на додачу покласти зверху паличку кориці.

Як прикрасити паску.

Зефір

Досить популярним останніми роками став дизайн паски з додаванням зефіру або маршмеллоу. Його можна розташувати збоку і зробити легким елементом декору або прикрасити їм весь виріб. В обох випадках паска з зефіром виглядатиме незвичайно та апетитно.

Як прикрасити паску. Фото: simya.com

Квіти

Одним із найкреативніших способів прикрасити паску є живі квіти або сухоцвіти. Таким дизайном головної великодньої страви можна здивувати гостей або зробити гарне фото для соцмереж.

Як прикрасити паску. Фото: simya.com

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити "космічні" яйця на Великдень за допомогою того, що є на вашій кухні.