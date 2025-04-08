Вони існують уже століттями

Деякі імена, які асоціюються з чимось питомо українським, можуть дратувати росіян, які переважно не вважають українців окремою нацією.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, як він вважає, які з цих імен можуть дратувати, і ось що він відповів.

Які чоловічі та жіночі імена викликають роздратування у росіян

Як вважає Claude, певні українські імена можуть викликати роздратування серед росіян через їхнє глибоке історичне та патріотичне значення для української культури. Такі чоловічі імена як Богдан часто асоціюються із постаттю Богдана Хмельницького – визначного гетьмана, який боровся за свободу України. Ім'я Тарас нагадує про Тараса Шевченка – найвидатнішого українського поета та художника, чия творчість стала символом національного відродження. Святослав викликає спогади про славетне минуле Київської Русі та підкреслює саме українське походження цієї історичної спадщини.

Серед жіночих імен особливо виділяється Леся – на честь геніальної української поетеси Лесі Українки, яка у своїх творах відстоювала право українців на самовизначення. Оксана – питомо українське ім'я, що фігурує в багатьох творах національної літератури, зокрема у Шевченкових "Гайдамаках". Соломія асоціюється з видатною оперною співачкою Соломією Крушельницькою, чия слава поширилася далеко за межі України.

Ці імена втілюють українську культурну самобутність та історичну пам'ять народу. В умовах російсько-української війни, коли Росія заперечує право України на незалежність, такі імена можуть змусити росіян легко подратуватись.

Раніше "Телеграф" також писав про імена жінок, які стануть ідеальною парою для Андрія.