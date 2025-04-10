"Куди ви провели зиму?": злободенні теми про квітневий сніг та морози, які змусять сміятись

Зібрали найяскравіші меми

Квітневий сніг та морози стали неабиякою несподіванкою для українців. Хоча такі погодні аномалії час від часу стаються, втім, мало хто після 20-градусного тепла був готовий знову повернутись до зимових курток та шапок з рукавичками.

Народна творчість традиційно швидко відреагувала на такі погодні вибрики. Українці створили безліч мемів, які найбільш яскраво відображають настрої суспільства. "Телеграф" зібрав, на нашу думку, найсмішніші із них.

Автомобілістам, які поспішили перевзути авто в кінці березня, не пощастило особливо. Вони тепер змушені їздити маршрутками чи тролейбусами. Звісно, якщо не хочуть наражатись на небезпеку.

Не оминули меми традиційно і політичну сферу. Батареї холодні у багатьох містах України, що є окремим приводом для жартів.

Так, погода наробила біди і господарям з господинями. Багато урожаю знищено снігом та морозами.

Не оминула народна творчість і тему Одарки. Вона з Грициком змушена захищати потомство від квітневого снігу.

Львів не очікував такої "підстави".

Для місцевої влади один очевидний плюс

Нагадаємо, "Телеграф" писав про найкумедніші меми і приколи про переведення годинника, які змусять сміятися.