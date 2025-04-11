Породи собак, які виникли ще до нашої ери. Скільки вони коштують в Україні

Поруч з нами досі живуть чотирилапі друзі, чия історія налічує тисячі років

В Україні ціняться симпатичні пухнасті цуценята, однак чимало людей зацікавлені в породі з історією. Собака супроводжувала людину майже всю історію, а деякі породи збереглися майже з первісних часів.

Серед найдавніших порід собак, під час дослідження у 2004 році, вчені назвали щонайменше три, які виникли ще до нашої ери. Це басенджі, салукі та чау-чау.

Басенджі

Це мисливський пес, історія якого починається в Конго, Африка у 1-2 тис. роках до н. е. Рештки подібних собак знаходили в єгипетських пірамідах. Одна із особливостей породи — вони не гавкають.

Басенджі

Ціна на таку собаку чимала, від 14 до 90 тисяч гривень. Найдорожчі — або триколірні цуценята, або собака шоу-класу з документами та родоводом. Середня ціна на таку породу — 20-25 тисяч грн.

Ціна на цуценят басенджі

Салукі

Або ж перський хорт. Мисливська собака, яка виникла у близькосхідному регіоні Родючий півмісяць 3500 років до н.е. Порода салукі з'явилася у кочових арабів-бедуїнів. Вони вважали цих собак священним подарунком від Аллаха. Серед особливостей — може розігнатися до 70 км/годину.

Салукі, перський хорт

В Україні наразі цуценя не купити, однак в сусідній Польщі собака з документами коштує 80-85 тисяч грн. Цуценят без документів або метисів можна знайти навіть безкоштовно.

Ціна на цуценят салукі

Чау-чау

Найдавніша порода у нашому переліку — чау-чау, що виникла у Монголії (Китай) 4000 р. до н. е. Чистокровність породи підтримували у буддистських монастирях. Цю породу можна впізнати не тільки по неймовірній пухнастості, а й по темно-фіолетовому язику.

Чау-чау з характерним фіолетовим язиком

Цуценя чау-чау в Україні коштує від 5 до 70 тисяч грн. Вища ціна пояснюється родоводом, документами та особливим кремовим кольором.

Чау-чау смуф - короткошерстий підтип

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні коштує найдорожча порода собак в світі. Ця порода — сусідка чау-чау.