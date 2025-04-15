Досить вітати "від усього серця": як викорінити популярну помилку

Суржик може бути ледь помітним в повсякденному мовленні, проте деякі фрази варто говорити правильно

Урочисті та щирі привітання часто супроводжується фразою, яка покликана підкреслити особливе ставлення до адресата. Нерідко це вислови, із яких починаються більшість побажань: "від усього серця", "від усієї душі" або схожі на них конструкції.

Так говорити не правильно. У книзі "Антисуржик" під редакцією Олександри Сербенської наголошується, що правильно вживати інші конструкції:

з усього серця

щиросердно

щиросердо

сердечно.

Які фрази часто вживають неправильно в українській мові

Ще одна розповсюджена помилка при привітаннях зі святами — бажати "благополуччя". Такого слова в українській мові не існує. Краще бажати добробуту, достатку чи гараздів.

"Благополуччя" залиште росіянам, в Україні - добробут

Серед інших частотних помилок в книзі "Антисуржик" також називають конструкції зі словом "відправити" та його похідними. Відправляють в дорогу, в школу, в похід, або листи. Ці фрази українською звучать інакше:

споряджати в дорогу

випровадити до школи

надіслати листа

вирушати в похід.

Тож надсилаючи листа із привітаннями варто звернути увагу, що щиросердне побажання добробуту та здоров'я має принести не тільки теплі почуття, а й не різати слух суржиком.

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