Досить вітати "від усього серця": як викорінити популярну помилку
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Суржик може бути ледь помітним в повсякденному мовленні, проте деякі фрази варто говорити правильно
Урочисті та щирі привітання часто супроводжується фразою, яка покликана підкреслити особливе ставлення до адресата. Нерідко це вислови, із яких починаються більшість побажань: "від усього серця", "від усієї душі" або схожі на них конструкції.
Так говорити не правильно. У книзі "Антисуржик" під редакцією Олександри Сербенської наголошується, що правильно вживати інші конструкції:
- з усього серця
- щиросердно
- щиросердо
- сердечно.
Ще одна розповсюджена помилка при привітаннях зі святами — бажати "благополуччя". Такого слова в українській мові не існує. Краще бажати добробуту, достатку чи гараздів.
Серед інших частотних помилок в книзі "Антисуржик" також називають конструкції зі словом "відправити" та його похідними. Відправляють в дорогу, в школу, в похід, або листи. Ці фрази українською звучать інакше:
- споряджати в дорогу
- випровадити до школи
- надіслати листа
- вирушати в похід.
Тож надсилаючи листа із привітаннями варто звернути увагу, що щиросердне побажання добробуту та здоров'я має принести не тільки теплі почуття, а й не різати слух суржиком.
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