Рус

Не треба "нидіти": що насправді означає це українське слово

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська мова має приблизно 256 тисяч слів
Українська мова має приблизно 256 тисяч слів. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо використовувати це слово, можна почати розмовляти як класик української літератури

Деякі українські слова поступово виходять із ужитку. Проте їх використання може збагатити мовлення. Одне з таких слів — "нидіти". Його згадує ще Іван Котляревський в "Енеїді".

Слово "нидіти" багатозначне. Тарас Береза у книзі "Слова, що нас збагачують" наводить таке значення як основне — скучати, нудьгувати. Саме у такому сенсі слово вживав Котляревський.

Тарас Береза Слова, що нас збагачують - слово нидіти
Значення слова "нидіти" із книги Тараса Берези

Слово "нидіти" також має й відтінки значень. Його можна вживати як синонім таких слів та виразів: упадати духом, в’янути, нудити, занепадати емоційно чи фізично. Рідко вживається в значенні нити чи нарікати на щось. "Телеграф" попросив штучний інтелект скласти речення із словом "нидіти", щоб продемонструвати його значення. Серед наведених прикладів, ці дуже вдалі.

  • "Поки інші боролись, він тільки й робив, що нидів і жалібно зітхав". В цьому реченні нидів вживається в значенні "вести бездіяльне, позбавлене мети життя".
  • "Не можна так нидіти через кожну невдачу — треба тримати себе в руках". Тут схожий сенс, йдеться про емоційний занепад.
Приклади вживання слова нидів
Приклади вживання слова "нидів"

Раніше "Телеграф" коротко розповідав, що ж нового в чинному українському правописі. Окрім літери "є" в слові "проєкт" там ще чимало цікавого.

Теги:
#Українська мова #Слова #Мова