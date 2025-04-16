Не треба "нидіти": що насправді означає це українське слово

Якщо використовувати це слово, можна почати розмовляти як класик української літератури

Деякі українські слова поступово виходять із ужитку. Проте їх використання може збагатити мовлення. Одне з таких слів — "нидіти". Його згадує ще Іван Котляревський в "Енеїді".

Слово "нидіти" багатозначне. Тарас Береза у книзі "Слова, що нас збагачують" наводить таке значення як основне — скучати, нудьгувати. Саме у такому сенсі слово вживав Котляревський.

Значення слова "нидіти" із книги Тараса Берези

Слово "нидіти" також має й відтінки значень. Його можна вживати як синонім таких слів та виразів: упадати духом, в’янути, нудити, занепадати емоційно чи фізично. Рідко вживається в значенні нити чи нарікати на щось. "Телеграф" попросив штучний інтелект скласти речення із словом "нидіти", щоб продемонструвати його значення. Серед наведених прикладів, ці дуже вдалі.

"Поки інші боролись, він тільки й робив, що нидів і жалібно зітхав". В цьому реченні нидів вживається в значенні "вести бездіяльне, позбавлене мети життя".

В цьому реченні нидів вживається в значенні "вести бездіяльне, позбавлене мети життя". "Не можна так нидіти через кожну невдачу — треба тримати себе в руках". Тут схожий сенс, йдеться про емоційний занепад.

Приклади вживання слова "нидів"

Раніше "Телеграф" коротко розповідав, що ж нового в чинному українському правописі. Окрім літери "є" в слові "проєкт" там ще чимало цікавого.