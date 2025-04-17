Калькулятор субсидії для переселенців показали в ПФУ, як ним користуватись
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Система за кілька секунд видає приблизний розмір допомоги від держави
В Україні діє інструмент підтримки для переселенців — субсидія на оренду житла. Тепер її розмір можна розрахувати самостійно — орієнтовну суму отримаєте за лічені хвилини, скориставшись онлайн-калькулятором.
Потрібно зайти на калькулятор та ввести потрібну інформацію. Серед неї:
- середньомісячний дохід — зарплати, пенсії, стипендії, соцвиплати тощо
- кількість членів домогосподарства
- обрати тип населеного пункту (з населенням до 1 млн чи більше)
- обрати область — після цього висвітиться коригувальний коефіцієнт
- ввести площу житла
- ввести вартість оренди.
Після цього система підрахує суму допомоги та частину, яку має доплачувати орендар. "Телеграф" спробував розрахувати суму оренди для родини із 3 людей із загальним доходом 35 000, які орендують квартиру площею 55 кв.м за 21 000 грн у Львові. Коригувальний коефіцієнт в такому випадку — 2.24.
Результати розрахунку:
Орієнтовний розмір субсидії: 12079.42 грн
Сума, яку сплачує родина: 8920.58 грн.
Система одразу зазначає, що розрахунок — орієнтовний і не є гарантією того, що люди отримають субсидію.
"Телеграф" нагадує — для отримання субсидії на оренду для ВПО потрібно відповідати певним критеріям. Сума допомоги розраховується індивідуально.