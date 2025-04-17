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Калькулятор субсидії для переселенців показали в ПФУ, як ним користуватись

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Переселенцям допомагатимуть з орендою
Переселенцям допомагатимуть з орендою. Фото Колаж "Телеграфу"

Система за кілька секунд видає приблизний розмір допомоги від держави

В Україні діє інструмент підтримки для переселенців — субсидія на оренду житла. Тепер її розмір можна розрахувати самостійно — орієнтовну суму отримаєте за лічені хвилини, скориставшись онлайн-калькулятором.

Потрібно зайти на калькулятор та ввести потрібну інформацію. Серед неї:

  • середньомісячний дохід — зарплати, пенсії, стипендії, соцвиплати тощо
  • кількість членів домогосподарства
  • обрати тип населеного пункту (з населенням до 1 млн чи більше)
Онлайн калькулятор субсидії на оренду житла для ВПО
Онлайн калькулятор субсидії на оренду житла для ВПО
  • обрати область — після цього висвітиться коригувальний коефіцієнт
  • ввести площу житла
  • ввести вартість оренди.

Після цього система підрахує суму допомоги та частину, яку має доплачувати орендар. "Телеграф" спробував розрахувати суму оренди для родини із 3 людей із загальним доходом 35 000, які орендують квартиру площею 55 кв.м за 21 000 грн у Львові. Коригувальний коефіцієнт в такому випадку — 2.24.

Результати розрахунку:

Орієнтовний розмір субсидії: 12079.42 грн

Сума, яку сплачує родина: 8920.58 грн.

Система одразу зазначає, що розрахунок — орієнтовний і не є гарантією того, що люди отримають субсидію.

"Телеграф" нагадує — для отримання субсидії на оренду для ВПО потрібно відповідати певним критеріям. Сума допомоги розраховується індивідуально.

Теги:
#Пенсійний фонд #Субсидії