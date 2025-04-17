Калькулятор субсидії для переселенців показали в ПФУ, як ним користуватись

Система за кілька секунд видає приблизний розмір допомоги від держави

В Україні діє інструмент підтримки для переселенців — субсидія на оренду житла. Тепер її розмір можна розрахувати самостійно — орієнтовну суму отримаєте за лічені хвилини, скориставшись онлайн-калькулятором.

Потрібно зайти на калькулятор та ввести потрібну інформацію. Серед неї:

середньомісячний дохід — зарплати, пенсії, стипендії, соцвиплати тощо

кількість членів домогосподарства

обрати тип населеного пункту (з населенням до 1 млн чи більше)

Онлайн калькулятор субсидії на оренду житла для ВПО

обрати область — після цього висвітиться коригувальний коефіцієнт

ввести площу житла

ввести вартість оренди.

Після цього система підрахує суму допомоги та частину, яку має доплачувати орендар. "Телеграф" спробував розрахувати суму оренди для родини із 3 людей із загальним доходом 35 000, які орендують квартиру площею 55 кв.м за 21 000 грн у Львові. Коригувальний коефіцієнт в такому випадку — 2.24.

Результати розрахунку:

Орієнтовний розмір субсидії: 12079.42 грн

Сума, яку сплачує родина: 8920.58 грн.

Система одразу зазначає, що розрахунок — орієнтовний і не є гарантією того, що люди отримають субсидію.

"Телеграф" нагадує — для отримання субсидії на оренду для ВПО потрібно відповідати певним критеріям. Сума допомоги розраховується індивідуально.