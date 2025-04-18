Комунальні борги сплатить новий власник: в якому випадку це можливо

Новий власник — не новий боржник. Але є нюанси

З нових власників житла не мають стягуватися борги за комуналку, які накопичили попередні мешканці. Якщо інше не прописано в договорі купівлі-продажу або в акті прийому-передачі, новий господар не зобов’язаний сплачувати ні за воду, ні за газ, які він не використовував.

Однак ситуація змінюється, якщо сторони підписали окрему угоду про це, кажуть адвокати "Бачинський та партнери". Без такої угоди всі борги має сплачувати попередній власник.

Де перевірити борги перед купівлею житла?

Державний реєстр речових прав

Єдиний реєстр боржників.

Однак є випадок, коли борги має сплатити новий власник — після отримання спадку. І не тільки нарахування за спожиті комунальні послуги, а й можливі штрафи за втручання в обладнання. Наприклад, за умови самовільного встановлення газового обладнання без погодження з оператором.

Чим ризикуєте?

Якщо порушення виявлять — відключать газ. Для підключення назад потрібно зробити проєктну документацію, що коштує чимало. У деяких випадках очікують донарахування за "умовне" споживання газу. У будинку площею 100 м² це може бути понад 54 000 гривень.

Щоб уникнути таких ситуацій потрібно ретельно перевіряти документи перед купівлею чи після набуття спадщини. За потреби можна уточнити нюанси в постачальника.

Раніше "Телеграф" нагадував, що після набуття права власності на житло потрібно переоформити договори з постачальниками на себе. Якщо ж вам надходять дані із боргами нових власників — можна зі свого боку повідомити про продаж житла.