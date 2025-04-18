Ваш лічильник може вас обманювати: як перевірити правильність нарахувань

Якщо виникла підозра у неправильному нарахуванні електроенергії можна це перевірити

Вартість електроенергії в Україні і так чимала, а з травня частина споживачів втратить свої пільги на оплату. Тож варто потурбуватися, щоб прилад обліку працював коректно. Якщо лічильник раптово перестав рахувати — потрібно якнайшвидше звернутися до постачальника.

Якщо ж ви підозрюєте, що нарахування не відповідають витратам, є два шляхи розв’язання проблеми. Першим кроком потрібно вимкнути усе у квартирі та спостерігати за лічильником. Якщо у механічного крутиться диск, а в електронного міняються цифри, можлива несправність як самого приладу, так і несанкціоноване підключення.

Останнє може перевірити ліцензований електрик, а у багатоквартирних будинках — електрик ЖЕКу, а у ОСББ — фахівець компанії-управителя.

Якщо підключень не виявили, можна віддати лічильник на експертизу. Ціна залежить від регіону, наприклад ПрАТ "Львівобленерго" перевірить ваш лічильник за суму від 605 до 1040 грн. Якщо несправний сам прилад — витрати компенсують. Якщо ж лічильник справний — кошти не повертаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зонний облік електроенергії вигідніший, аніж звичайний. Тариф на дві чи три зони допоможе заощадити в нічні години.