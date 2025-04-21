Собаку-гладіатора можна купити в Україні за десятки тисяч гривень

Ця собака має характерну зовнішність і вимагає дресури

До бійцівських порід собак належать не тільки пітбулі. В боях брали участь і кане-корсо. Мова про дуже давні часи — саме предки сучасних кане-корсо використовувались як собаки-гладіатори.

З того часу порода розповсюдилась і здобула славу собаки-охоронця. В Італії навіть був вираз: "хоробрий, як корсо". В Україні також можна купити нащадків славетної породи. Ціни на цуценят вельми різні. Зокрема, у Львові цуценят з повним пакетом документів та можливістю доставки по Україні продають за 800 євро, що становить понад 37 тисяч гривень.

Цуценя кане-корсо вартує понад 37 тисяч грн

Є й вищі ціни за цуценя. Здебільшого вони пояснюються родоводом та репутацією розплідника.

Ціна на цуценят кане-корсо

Купити кане-корсо можна і значно дешевше. На маркетплейсах зустрічаються собаки за кілька тисяч гривень. Здебільшого це цуценята старшого віку чи з невеликих розплідників.

Цуценята кане-корсо за нижчими цінами

Фізичні характеристики кане-корсо

Ця порода — велика та масивна. Самці кане-корсо досягають висоти в холці від 64 до 68 см при вазі від 45 до 50 кг, самки — від 60 до 64 см і важать від 40 до 45 кг. Коротка шерсть може бути чорного, відтінків сірого, темно-пшеничного, коричневого забарвлення.

Раніше "Телеграф" розповідав про породу проти якої кане-корсо буде виглядати невеликим. Тибетський мастиф вважається однією з найбільших собак у світі.