Собаку-гладіатора можна купити в Україні за десятки тисяч гривень
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Ця собака має характерну зовнішність і вимагає дресури
До бійцівських порід собак належать не тільки пітбулі. В боях брали участь і кане-корсо. Мова про дуже давні часи — саме предки сучасних кане-корсо використовувались як собаки-гладіатори.
З того часу порода розповсюдилась і здобула славу собаки-охоронця. В Італії навіть був вираз: "хоробрий, як корсо". В Україні також можна купити нащадків славетної породи. Ціни на цуценят вельми різні. Зокрема, у Львові цуценят з повним пакетом документів та можливістю доставки по Україні продають за 800 євро, що становить понад 37 тисяч гривень.
Є й вищі ціни за цуценя. Здебільшого вони пояснюються родоводом та репутацією розплідника.
Купити кане-корсо можна і значно дешевше. На маркетплейсах зустрічаються собаки за кілька тисяч гривень. Здебільшого це цуценята старшого віку чи з невеликих розплідників.
Фізичні характеристики кане-корсо
Ця порода — велика та масивна. Самці кане-корсо досягають висоти в холці від 64 до 68 см при вазі від 45 до 50 кг, самки — від 60 до 64 см і важать від 40 до 45 кг. Коротка шерсть може бути чорного, відтінків сірого, темно-пшеничного, коричневого забарвлення.
Раніше "Телеграф" розповідав про породу проти якої кане-корсо буде виглядати невеликим. Тибетський мастиф вважається однією з найбільших собак у світі.