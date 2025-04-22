Не опиніться у боргах через шахраїв: в Ощадбанку повідомили про нову схему

Шахраї використовують фішингове посилання

Шахраї намагаються заволодіти коштами українців та приватною інформацією. На цей раз атакували користувачів Ощадбанку.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов. Він розповів, що шахраї пишуть людям на електрону пошту. Варто звертати увагу на адресу, адже у Ощадбанку не може бути пошти <ledger@wallet.thebeautybarnepal.com>.

У листі начебто йдеться, що людина має підтвердити особу та контактні дані, а з 21 квітня "деякі функції вашого облікового запису будуть тимчасово недоступні". Також шахраї надають фішингове посилання, яке покликане вкрасти особисті дані для входу в банківську систему.

Що таке фішингове посилання та як не стати жертвою шахраїв

При переході по ньому людина потрапляє на сторінку, схожу на сторінку банку. Шахраї часто просять підтвердити особисті дані: ввести реквізити картки, логіни, паролі. Часто у цих схемах обіцяють бонус чи виграш, або лякають. У випадку з Ощадбанком — примарною втратою частини функцій без підтвердження особи. Отримавши конфіденційні дані, вони знімають гроші з карток.

Серед характерних ознак фішингового посилання — адреса відправника або доменне ім’я містять одруківки. В самому тексті можуть бути помилки, адже це можуть бути іноземні шахраї.

Як захиститись:

не клікайте на посилання в листах від незнайомців

перевіряйте URL-адресу сайту, куди переходите — шахрайські сайти відрізняються лише символом чи двома

в разі сумнівів — телефонуйте в банк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шахраювати намагаються і через СМС-повідомлення. Вони також закликають людей перейти за посиланням через неіснуючий запис.