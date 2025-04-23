Погано прикрутили? У Миколаєві підлітки "вкрали" лавку біля McDonalds та спричинили баталії в мережі

У коментарях почалася мінібитва

Курйоз стався біля одного з ресторанів McDonald’s у Миколаєві — користувачі соцмереж повідомили про "зникнення" лавки, яку нібито демонтували невідомі просто на очах перехожих. Відео моменту збурило обговорення: одні вважають, що лавку викрали, інші — що її лише переставили.

Відео поширили в міських пабліках. На ньому лавочку спершу підіймають двоє осіб, а потім несуть у невідомому напрямку.

Коментарі розділилися: одні обурюються зухвалістю, інші стверджують, що це "знайомі, які просто пересунули її, бо стояла криво".

Наостанок один з користувачів запропонував припинити суперечки — мовляв, "завтра сам прийдеш, побачиш, що лавка на місці". А ще один, аби зупинити суперечку між коментаторами щодо "дрібниць", сам пообіцяв докласти руку до того, аби об'єкт сварки таки зник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі помітили чоловіка, який прогулювався містом у масці коня. Його поява на вулицях одразу викликала хвилю жартів у соцмережах. Користувачі кепкували з "коня в пальто" та жартома порівнювали перехожого з міністром закордонних справ Росії, натякаючи на зовнішню схожість. Інші ж припустили, що це "ухилянт", який вирішив замаскуватися від працівників ТЦК.