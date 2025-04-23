На Україну суне холод: скільки обійдеться обігрів кондиціонером за тарифом

Що вигідніше використовувати для обігріву при прохолоді: кондиціонер чи обігрівач

Вже за кілька днів в Україну прийде похолодання. В деяких областях температура впаде нижче за 0 градусів. В таких умовах може знадобитися додатковий підігрів — обігрівачем чи кондиціонером.

"Телеграф" порахував, який прилад буде вигідніший для обігріву кімнати до 20 кв.м. У кожного виду обігріву ж безумовні плюси, наприклад можливість перенесення в обігрівача чи охолодження у кондиціонера, тож зосередимось виключно на показниках енерговитрат. Нагадаємо, чинний тариф на електроенергію — 4,32 грн за кіловат.

Якщо обігрівач на середній потужності витрачає приблизно 1000 Вт та працює по 2 години на день, то за місяць набіжить 60 кВт год, що за чинним тарифом — 259,2 грн.

Якщо використовувати кондиціонер на обігрів (витрати сучасного близько 750 Вт в такому режимі), то при двогодинному використанні щодня це виллється у 45 кВт на місяць, загальною вартістю 194,4 грн

Таким чином обігрів кондиціонером вийде дешевше. Частина українців зможе скористатися повноцінним опаленням. Для тих, в кого електроопалення ще 7 днів діятиме пільговий тариф — 2,64 грн кВт год при умові витрат до 2000 кВт. Після цього рубежу — за стандартною ціною.