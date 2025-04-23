Боргова пастка: скільки українців беруть кредити, щоб дожити до зарплати

Як можна погасити борг та покращити кредитні умови, якщо грошей обмаль

Дедалі більше українців використовують кредити, щоб отримати швидкі гроші на нагальні потреби. Проте борги накопичуються і людина може навіть втратити майно через них.

Як розповіла LIGA.Life фінансова радниця та телеведуча Марина Абрамович, більшість кредитів (понад 50%) українці беруть на медичні потреби — послуги та ліки. Трохи менше ніж 30% — на сучасну техніку, тоді як 20-25% українців мають борг кредитним установам, щоб вистачило на "доживання" до зарплати.

Фінансистка наголошує — від частого використання кредитів з’являється звичка жити в борг. Для того, щоб борг можна було виплатити, кредитні зобов’язання не мають перевищувати менш як третину доходу.

Щодо кредитного навантаження на бюджет, рекомендую не перевищувати ліміт у 30% від доходу

Як погасити кредит, коли грошей обмаль

Абрамович наголошує — потрібно не панікувати та діяти планомірно. Перше — повідомити банк про важкий фінансовий стан та потребу у реструктуризації боргу. Іншим варіантом можна спробувати змінити умови договору чи попросити про пролонгацію боргу. Головне — не набрати нових кредитів для погашення попередніх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо банк пішов на зустріч і частину боргу анулював — це потрібно декларувати в податковій. Є межа, після якої з прощеного боргу потрібно платити податки.