Не несіть ці квіти і вінки на кладовище: ось чому цього не варто робити

Вшановувати пам'ять рідних можна по-іншому

Штучні квіти на кладовище не варто приносити. Причиною цього є те, що воно шкодить довкіллю, предмети можуть виділяти речовини, які є небезпечними для здоров'я людини.

Про це сказала фахівчиня з адаптації до зміни клімату Анна Гузенко в коментарі "ITV media group". За її словами, такі предмети не розкладаються.

"На свята всі хочуть вшанувати пам'яті рідних, але варто пам'ятати, що пластикові квіти, наприклад, це не про роботу, а про шкоду. Перед усім, тому що такі квіти робляться з пластику, з пінопласту, синтетичних речовин, які не розкладаються. І гірше того, зазвичай деякі вивозяться, збираються, але деякі спалюються прямо на кладовищі, що є шкідливо", — сказала вона.

Анна Гузенко додає, вшановувати пам'ять рідних можна живими квітами, висадивши їх на могилі. Радить відмовитися від вінків із пластмаси взагалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чотири причини відмовитися від штучних квітів на могилах. А також розповідали про те, чим краще замінити штучні квіти, аби вони не шкодили екології.