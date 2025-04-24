Дешевий тариф на доставку від Нової пошти діє не у всіх містах: перевір своє

Нова пошта пропонує тариф Локал для доставки в межах одного міста. Якщо встигнути до 12:00 — посилка може приїхати того ж дня

Один із найбільших поштових операторів України Нова пошта має недорогий тариф, про який знає не кожен. Тариф Локал доступний для відправлень в межах міста та передмість.

Посилки, за певних умов, обіцяють доставити в день посилання. "Якщо посилку відправлено до 12:00 год, її доставлять того ж дня", — стверджують в компанії.

Тарифн на пересилання між відділеннями та поштоматами найменший для відправлень до 2 кг — 60 грн за місце, трохи дорожче обійдуться документи — 65 грн, середня та велика посилка 90 та 140 грн відповідно.

Тариф Локал від Нової пошти

Для відправлень є додаткові послуги:

доставка кур’єром — 35 грн до вартості

відправка габаритного вантажу понад 120 см — 50 грн до вартості.

Конверт для документів або пакет для посилок 0,5–4 кг, переадресація, повернення та комісія від оголошеної цінності до 500 грн входять у вартість. Тариф Локал доступний не у всіх містах. Повний перелік в галереї "Телеграфа".

Зазначається, що окуповані території в нього не увійшли, а Краматорськ тимчасово розглядається, як обласний центр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканці передмість обурені націнкою Нової пошти. В цьому тарифі в деяких містах враховані і передмістя.