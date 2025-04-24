Як швидко очистити огорожу могили на цвинтарі від старої фарби: знадобиться лише один предмет

Це збереже нерви і час

З наближенням поминальних днів багато українців планують навести лад на могилах своїх померлих родичів. Перед фарбуванням парканчиків та металевих хрестів потрібно спочатку видалити стару фарбу, що часто стає непростим завданням.

У соціальній мережі Instagram з'явився корисний лайфхак, як швидко позбутися застарілої фарби з металевих поверхонь. На відео Halenza_annа показує, як за допомогою звичайного металевого ланцюга можна ефективно очистити поверхні від старого покриття.

Техніка досить проста: металевий ланцюг обгортають навколо ділянки, яку потрібно очистити, і роблять поступальні рухи, внаслідок чого стара фарба легко відлущується. Особливо цінною ця техніка стає при роботі з кутками та важкодоступними місцями, куди складно дістатися іншими інструментами, каже жінка.

Цей метод не потребує спеціальних навичок чи дорогого обладнання — достатньо мати звичайний металевий ланцюг. Метод особливо корисний для очищення старих огорож, металевих хрестів та інших конструкцій на кладовищі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які рослини посадити на цвинтарі. Вони будуть цвісти аж до морозів.