Тепла не буде? Україну незабаром накриє сильний холод (карта)

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Погода в Україні останні кілька тижнів тепла. Проте на початку травня стовпчики термометрів опустяться до +1 градуса.

Такі дані наводить сайт Ventusky. Синоптики попереджають про незвичайно холодну погоду, яка очікується 5 травня 2025 року.

За даними метеорологічних служб, температура в західних областях різко знизиться до аномальних +1. Це є надзвичайно низьким показником для цієї пори року.

У той час як у південних регіонах, зокрема в Одесі, утримуватиметься відносно тепла погода з температурою близько +13, у Києві та Харкові очікується лише +5 градусів тепла.

Наступного дня 6 травня 2025 року очікується певне покращення погодних умов порівняно з попереднім днем. У Києві температура підніметься до +6, у Львові – до +9, а в Одесі сягне +10 градусів тепла.

Попри позитивну динаміку, синоптики зазначають, що такі температурні показники залишаються аномально низькими як для травня. Зазвичай у цей період року температура повітря має бути значно вищою, і нинішні значення більше характерні для квітня.

Раніше "Телеграф" писав, що на зміну по-справжньому літньому теплу в Україну прийдуть сильні дощі і грози, які принесуть із собою похолодання. Погіршення погодних умов розпочнеться вже найближчими днями і поступово охопить більшу частину території країни.