Були майже в кожному серванті. За скільки можна продати статуетки з СРСР

Найбільше цінуються витвори з порцеляни

В радянські часи було чимало дивних та культових речей, які зараз продають за великі гроші. До прикладу, порцелянові статуетки, які були майже в кожній квартирі в СРСР, коштують від до 5,7 тисячі грн.

Про це свідчить оголошення на порталі продажу вживаних речей. Власник виставив на продаж чималу колекцію, де навіть є культові герої з мультфільму "Три козаки".

В оголошені вказано, що усі статуетки в ідеальному стані, без тріщин та сколів. Виготовлені з порцеляни у 60-ті роки. Вартість статуеток різна, є одиничні екземпляри, а є пари тощо. На фото видно, що статуетки навіть зберегли свій колір і не вицвіли від впливу сонячних променів. Однак є серед виставлених на продаж і дивакуваті моделі, до прикладу, гола жінка.

Скільки коштують статуетки

"Козак із трубкою", Коростенський завод — 2900 грн

"Діана мисливиця", Городницький завод — 1500 грн

"Кіт та кухар", 60- ті роки, Полонський завод — 1700 грн

"Продавець вина", 60-ті роки, Полонський завод — 1500 грн

"Дівчина", Коростенський завод — 700 грн

"Дівчина гуцулка", Коростенський завод — 700 грн

"Травнева ніч", Київський завод — 2100 грн.

"Український сувенір", Полонський завод — 400 грн

"Дівчина з грибами", Полонський завод — 400 грн

"Козак Мамай", Київський завод — 1400 грн

"Козаки розумний, хоробрий, сильний", Коростенський завод — 5700 грн

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарний годинник Montana продають за привабливу суму.