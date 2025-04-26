"Шановне панство", "жіночко" і не тільки. Українські звертання, які шалено дратують росіян

Що ще не подобається росіянам в українській мові

Українці мають багатий перелік звертань, які формувалися протягом століть. Деякі з них викликають обурення та навіть злість з боку громадян Росії.

Форми ввічливого звертання відображають історичну різницю у формуванні культурних традицій обох народів. Російська імперська, а згодом радянська влада намагалася витіснити національні форми звертання з ужитку українців.

Які слова бісять росіян

Звертання "пан" і "пані" походять із давніх часів і були поширені на українських землях задовго до радянської доби. Ці форми звертань збереглися в західних регіонах України навіть під час насильницької русифікації.

Слово "панночка" використовувалося для звертання до незаміжніх жінок шляхетного походження. "Панове" є формою множини від "пан" і використовується при звертанні до групи людей.

На сході та півдні України через тривалу русифікацію ці форми звертання були майже втрачені, але відродилися після здобуття незалежності. Після початку російсько-української війни українці активніше повертаються до національних форм ввічливості.

Росіяни часто негативно сприймають українські звертання "пан" і "пані", асоціюючи їх із польським впливом (а поляків вони, як відомо, також недолюблюють). Натомість у часи СРСР дозволено було звертатись лише "товариш" і "громадянин".

Інші традиційні українські звертання, які викликають роздратування у росіян: "добродій", "добродійка", "шановне панство", "вельмишановний".

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни ненавидять це українське ім'я і постійно з нього глузують. Ось як воно звучить.