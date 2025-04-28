Зміни в платіжках: що чекати з 1 травня

Як зміняться ціни на газ і електроенергію для українців в останній місяць весни

З 1 травня в Україні зміняться не тільки тарифи на мобільний зв'язок. Частина українців більше платитиме за комунальні послуги, хоча основні тарифи на газ і світло залишаються без змін.

З 1 травня вартість електроенергії для українців залишається на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Уряд заявляв, що підвищення тарифів після 30 квітня не планується.

Однак вже за кілька днів почнуть платити більше споживачі з електричним опаленням — пільговий тариф для них закінчується 30 квітня. До цієї дати за споживання до 2000 кВт-год вони платили 2,64 грн за кіловат-годину. Тепер для них діятиме стандартна ставка — 4,32 грн.

Ціна на газ з 1 травня також залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр для більшості українців. Постачальником для понад 90% населення є "Нафтогаз" — тариф зафіксовано до 30 квітня 2026 року. Ціни інших постачальників можуть коливатися щомісяця.

Раніше "Телеграф" розповідав про проблему тарифів на водопостачання. Через центральне регулювання вартості послуги для великих міст, водоканали обласних центрів опинились на межі постачання води по графіках — це може початися з 1 травня в Полтаві.