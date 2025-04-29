Зустрічай гостей без паніки: 5 простих лайфхаків для швидкого прибирання

З пилом допоможе кавовий фільтр

Травневі свята — це час, коли друзі, родичі чи сусіди можуть несподівано заскочити в гості. Що робити, якщо вдома не все сяє чистотою, а часу на генеральне прибирання немає?

"Aktivtur" пропонує 5 простих, але ефективних лайфхаків, які врятують ситуацію й допоможуть підготувати дім до приходу гостей буквально за лічені хвилини.

Пил на полицях? Використайте кавовий фільтр замість ганчірки

Замість звичної ганчірки спробуйте кавовий фільтр. Він чудово прибирає пил із глянцевих поверхонь і не залишає ворсинок. Полички, екрани та скляні поверхні виглядатимуть чистими й охайними без зайвих зусиль.

Сковорідка пригоріла? Сода та вода — магія без шкребків

Засипте дно сковорідки харчовою содою, додай трохи води та прокип’яти. Через кілька хвилин нагар почне відставати самостійно. І ніякого дряпання — посуд буде як новий.

Запах у холодильнику? Лимон + сода = натуральний дезодорант

Покладіть у холодильник половинку лимона, посипану харчовою содою. Цей простий лайфхак ефективно нейтралізує неприємні запахи, не перебиваючи запах продуктів.

Пил на шторах? Сушарка та рушник — і вони як нові

Якщо штори затягли пил, а часу прати немає, покладіть їх у сушильну машину з кубиком льоду або вологим рушником. Через 10 хвилин вони освіжаться, а пил зникне — швидко і без зусиль.

Немає освіжувача повітря? Використайте ароматну серветку

Проведіть ароматизованою серветкою по звичайній лампочці. Коли її ввімкнете, тепло активує аромат, і кімната наповниться приємним запахом.

Раніше "Телеграф" писав, з чим випрати рушники, щоб повернути їм м'якість. Простий спосіб зробити домашні рушники м’якими всього за одне прання.