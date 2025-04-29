34 гривні — це мало? Як формується тариф на воду

В "Миколаївводоканалі" розказали про реальні витрати на кожен куб

Тарифи на водопостачання в обласних центрах — найнижчі в Україні. Через це водоканали іноді не можуть впоратися. Наприклад, у Полтаві вже планують подавати воду за графіками.

У МКП "Миколаївводоканал" пояснили, чому тариф близько 30 грн (в Миколаєві наразі 34 за водопостачання та водовідведення) не покриває витрат підприємств. Тут наголошують: споживачі платять не за саму воду, а за послугу водопостачання та водовідведення. Тобто за 34 грн закачують та після використання відкачують 1000 літрів води.

Насосні станції працюють на електроенергії, а витрати на неї значно виросли. Інша складова тарифу — зарплати для працівників. Мінімалка також зростала за час повномасштабного вторгнення. Значну частину витрат становлять:

реагенти для знезараження води ,

, комплектуючі ,

, пальне для транспорту.

Проте чинні тарифи затверджували ще у лютому 2022 року. Тож наразі вони покривають лише 30% реальних витрат підприємств. Рішення про підвищення вартості води в містах з понад 100 тисяч населення приймає НКРЕКП.

Тарифи на воду, затверджені на 2022 рік

Раніше "Телеграф" розповідав, що в невеликих містах іноді вартість води вже сягнула 80-100 грн за куб. Експерти кажуть — тариф в обласних центрах має бути щонайменше вдвічі більший від того, що застосовується зараз і сягнути 60 грн.